Виляреал и Барселона ще играят в Маями на 20 декември

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Новината потвърди президентът на Ла Лига Хавиер Тебас.

барселона възкръсна края отново сгромоляса загуби виляреал
Снимка: БТА
Домакинският мач на Виляреал срещу Барселона от Ла Лига ще бъде проведен на стадион "Хард Рок" в Маями, щата Флорида, на 20 декември, обяви президентът на испанската футболна лига Хавиер Тебас. Това ще бъде първият двубой от европейско първенство, който ще се играе извън границите на конкретната държава.

Ходът на Ла Лига, свързан изцяло с маркетинг и реклама, бе одобрен от Европейската футболна асоциация (УЕФА) по-рано през седмицата. Тебас просто потвърди локацията на двубоя, който е от 17-ия кръг на първенството.

"Това е просто един мач от 380 през сезона. ЛаЛига има привърженици по цял свят и те също заслужават да видят отборите, които подкрепят страстно. Те също искат да се докоснат до тях и да ги видят на живо поне веднъж", заяви Тебас.

Ла Лига вече започна регистрацията за продажба на билети, които ще бъдат достъпни публично от 22 октомври. Стадион "Хард Рок", дом на Маями Долфинс от Националната футболна лига (НФЛ) и Маями Хърикейнс от колежанската система, е с капацитет 65 хиляди седящи места.

# Барселона #Виляреал

