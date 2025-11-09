Виляреал спечели гостуването си на Еспаньол и се изкачи на втората позиция в Ла Лига

Отборът на Виляреал си тръгна с трите точки от Барселона, побеждавайки тима на Еспаньол с 2:0 в мач от 12-ия кръг на испанската Ла Лига.

Успехът на "жълтата подводница" дойде в края на първото полувреме и в началото на второто с голове на Жерард Морено и Алберто Молейро.

По този начин Виляреал събра 26 точки след първите 12 мача, като това е най-доброто постижение на отбора от сезон 2010-11 насам. Отборът се изкачи временно на второ място в класирането, като изпревари Барселона, който днес гостува на Селта във Виго. Виляреал затвърди и успешната си игра срещу този съперник при гостувания, като това бе шеста поредна победа на тима в Барселона.

Еспаньол е на шеста позиция в подреждането с 18 точки.