ИЗВЕСТИЯ

Винисиус: Няма да съм перфектен, но винаги ще давам всичко от себе си

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Бразилецът коментира разгромната победа на Реал Мадрид с 6:1 в Шампионската лига

винисиус съм перфектен винаги давам всичко себе
Нападателят Винисиус Жуниор поведе Реал Мадрид към разгромна победа с 6:1 срещу френския Монако в Шампионската лига, а с това отговори и на критиките от феновете.

25-годишният бразилец, който беше избран за играч на мача от УЕФА, беше ключов за успеха на Кралския клуб с две аистенции и впечатляващ гол.

Той призна след двубоя, че освиркванията, които получава от феновете на „Бернабеу“ през последните седмици, са оказали своето влияние върху него.

„Това представяне означава много заради всичко, което се случи в последните дни. Смяната на треньора, загубата във финала на Суперкупата на Испания, отпадането от Купата на Краля - да играеш за най-големия клуб в света винаги идва с големи изисквания. Понякога не разбираме освиркванията, но аз съм наясно с размера на клуба и тежестта на фланелката“, каза след срещата Винисиус, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Недоволството от феновете беше най-осезаемо в съботния мач срещу Леванте, когато бразилецът беше освиркван през цялото време, но особено, когато името му беше споменато при представянето на съставите.

„Единственото нещо, което мога да направя на игрището - да дам всичко от себе си. Няма винаги да бъда технически перфектен, но винаги ще дам 100% за отбора. Не искам да бъда освиркван у дома, където се чувствам комфортно. Но феновете имат свoeтo правo, а аз съм тук да се развивам. Искам да остана в Реал Мадрид за дълго време“, добави нападателят.

Откакто се присъедини към испанския гранд през 2018 година, Винисиус е основна фигура по пътя към успехите, спечелвайки Шампионската лига два пъти. Той вкара и в двата финала - срещу Ливърпул през 2022-а и срещу Борусия Дортмунд през 2024-а, а през втората година спечели наградата за най-добър играч на ФИФА.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Монако #ФК Реал Мадрид #Винисиус Жуниор

