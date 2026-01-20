БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реал Мадрид разгроми Монако за убедителен домакински успех в Шампионска лига

Милен Костов
Спорт
"Кралете" не показаха милост срещу монегаските.

Реал Мадрид
Снимка: БТА
Реал Мадрид победи Монако с 6:1 в мач от 7-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Килиан Мбапе изпъкна с два гола за победителите.

Столичани откриха резултата на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид още в 5-ата минута. Килиан Мбапе стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Федерико Валверде.

Голмайсторът на "кралете" удвои головата си сметка в 26-ата минута. Нападателят засече подаване в наказателното поле на Винисиус.

До почивката монегаските можеха да намалят изоставането си, но Джордан Тезе стреля в напречната греда, а Тибо Куртоа отрази изстрел на Мане Аклиуш.

След паузата възпитаниците на Алваро Арбелоа продължиха да бележат. Франко Мастантуоно стреля в далечния ъгъл след пас в пеналтерията на Винисиус.

Едва 4 минути по-късно "белият балет" стигна до нов гол. Тило Керер си отбеляза автогол в опит да пресече подаване на Винисиус.

Именно бразилецът направи резултата 5:0 в 63-ата минута. Фланговият футболист проби в наказателното поле и прати топката в сглобката на близкия ъгъл.

Футболистите на Себастиан Поконьоли стигнаха до почетен гол в 72-ата минута. Дани Себайос подари топката на Джордан Тезе в наказателното поле и бранителят записа името си сред голмайсторите.

Десет минути преди края на редовното време играчите в бяло стигнаха до нов гол. Федерико Валверде изведе Джуд Белингам сам срещу вратаря. Полузащитникът финтира стража и изпрати топката в опразнената врата.

Реал Мадрид се изкачи до второто място в класирането с актив от 15 пункта. Монако заема 20-ата позиция в подреждането с 9 точки.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 # Реал Мадрид #Монако

