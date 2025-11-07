БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виталий Сачко сензационно на полуфинал в Мец

Спорт
Световният №222 влезе в основната схема като „щастлив губещ“.

Тенис турнир в Мец
Снимка: www.moselle-open.com
Украинецът Виталий Сачко продължава с изненадите на турнира от сериите АТР 250 в Мец, след като се класира за полуфиналите. Световният №222, който влезе в основната схема като „щастлив губещ“, елиминира представителя на домакините Клеман Табюр с 6:4, 3:6, 6:4.

След два часа и две минути игра Сачко реализира решителен пробив в десетия гейм на третия сет и затвори мача при втората си възможност, записвайки едно от най-значимите постижения в кариерата си.

На полуфинала украинецът ще се изправи срещу Лърнър Тиен, който направи обрат срещу Матео Беретини – 5:7, 6:2, 6:3.

В друг четвъртфинал поставеният под №7 Камерън Нори надви французина Кириан Жаке след тежка трисетова битка – 4:6, 7:6 (2), 6:4. Финалистът от миналата година ще се изправи срещу Лоренцо Сонего, шампион в Мец през 2022 г., който се наложи над Даниел Алтмайер с 6:4, 7:6(6).

