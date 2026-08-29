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Витиня и Маркиньос спасиха ПСЖ от нова загуба във Франция

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Спорт
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Парижани наваксаха изоставане от два гола срещу Лил и стигнаха до 2:2, но остават без победа от началото на сезона в Лига 1

Витиня и Маркиньос спасиха ПСЖ от нова загуба във Франция
Снимка: БГНЕС
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Пари Сен Жермен продължава да търси първата си победа от началото на сезона във френската Лига 1. Шампионите стигнаха до драматично равенство 2:2 при гостуването си на Лил, след като за втори пореден кръг трябваше да наваксват изоставане от два гола.

Подобен сценарий се разигра и в първия кръг срещу Рен, когато парижани отново успяха да избегнат поражението, въпреки че губеха с 0:2.

Лил поведе в 21-вата минута. Ветеранът Оливие Жиру се включи в изграждането на атаката и асистира на Хакон Арнар Харалдсон, който даде аванс на домакините.

Тимът на Луис Енрике така и не успяваше да намери отговор, а в 84-тата минута ситуацията за ПСЖ стана още по-тежка. Отново 39-годишният Жиру беше в основата на попадението, като този път подаде на Дилан Баква за 2:0.

Лил вече изглеждаше изключително близо до трите точки, но шампионите отказаха да се предадат. Витиня върна интригата с великолепен удар, който намали изоставането на гостите.

Португалският национал се превърна в основна фигура и при изравнителното попадение в добавеното време. Витиня изпрати прецизно центриране към Маркиньос, а капитанът на ПСЖ се извиси във въздуха и с глава оформи крайното 2:2.

Напрежението се запази до последните секунди, като в края се стигна и до червен картон за Бенжамен Андре от Лил, който вече беше заменен.

Така ПСЖ отново показа характер и избегна поражението, но остава без победа след първите два кръга и заема шестата позиция в класирането. Лил пък продължава да бъде лидер.

В следващия кръг пред парижани предстои ново сериозно изпитание – домакинство на Монако, докато Лил ще гостува на Тулуза.

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#Лига 1 2026/2027 #ФК Пари Сен Жермен #ФК Лил

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