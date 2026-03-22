Владимир Тарасенко донесе победата на Минесота над Далас след продължение в НХЛ

Владимир Тарасенко отбеляза победния гол за Минесота Уайлд при успеха с 2:1 над Далас Старс след продължение в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига.

Руският нападател се разписа 3:06 минути след началото на допълнителното време и донесе ценния успех за своя тим, който печели за втори път в последните си три срещи след продължение.

Боби Бринк също бе сред основните фигури за Минесота, след като освен че се разписа, добави и асистенция. Куин Хюз пък подаде и за двете попадения на домакините. Единственият гол за Далас реализира Джейсън Робъртсън.

В друг от интересните двубои Никита Кучеров вкара два пъти и излезе начело в класацията на реализаторите в НХЛ със 118 точки, като поведе Тампа Бей към победа с 5:2 над Едмънтън. Антъни Чирели също се отличи с две попадения, а Джейк Гюнцел добави още едно. Вратарят Андрей Василевски направи 25 спасявания за успеха на "светкавиците“.

Конър Макдейвид и Джош Самански бяха точни за Едмънтън.

Бостън постигна обрат срещу Детройт с 4:2, след като реализира два гола в рамките на малко повече от три минути в третия период.

Питсбърг се наложи над Уинипег с 5:4 след дузпи, като Рикард Ракел реализира решаващия удар.

Стивън Стамкос се отчете с два гола и асистенция при победата на Нашвил с 4:1 срещу Вегас.

В останалите срещи Бъфало победи Лос Анджелис с 4:1, Кълъмбъс се наложи над Сиатъл с 5:2, Отава спечели срещу Торонто с 5:2, Филаделфия надви Сан Хосе с 4:1, а Монреал разгроми Ню Йорк Айлъндърс със 7:3.