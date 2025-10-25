БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в...
Чете се за: 13:52 мин.
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:52 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Владимир Зографски беше дисквалифициран от състезанието на голямата шанца в Клингентал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Дисквалификация за самоковеца в Германия.

владимир зографски финишира оберстдорф
Снимка: БТА
Слушай новината

Българинът Владимир Зографски беше дисквалифициран от състезанието на голямата шанца в Клингентал (Германия) в последния кръг за сезона на лятната верига Гран при по ски скокове.

Победител в 11-ия кръг стана японецът Риою Кобаяши с опити от 144.0 и 134.0 метра и резултат 270.2 точки.

Представителят на домакините Филип Раймунд се нареди на второ място със 131.0 и 136.0 метра (262.9 точки). На трето място остана словенецът Домен Превц след резултат от 258.3 точки от опити 135.0 и 134.0 метра.

Владимир Зографски завърши на 20-то място в крайното класиране в лятната верига Гран при със 127 точки. Шампион след 11 кръга стана германецът Филип Раймунд с 490 точки.

Свързани статии:

Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах
Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах
В първото състезание в събота самоковецът зае 13-о място.
Чете се за: 01:02 мин.
#Клингентал #Владимир Зографски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
1
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
2
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
3
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги...
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
4
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
5
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
6
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: Зимни

Юлия Шайб спечели първото състезание в алпийските ски за новия сезон в Световната купа
Юлия Шайб спечели първото състезание в алпийските ски за новия сезон в Световната купа
Милена Тодорова: Миналият сезон ми дава стимул и мотивация за предстоящия Милена Тодорова: Миналият сезон ми дава стимул и мотивация за предстоящия
Чете се за: 01:45 мин.
Владимир Илиев: Единствената ми цел е Милано/Кортина Владимир Илиев: Единствената ми цел е Милано/Кортина
Чете се за: 02:22 мин.
БФ Биатлон отличи най-добрите български състезатели през сезон 2024/25 БФ Биатлон отличи най-добрите български състезатели през сезон 2024/25
Чете се за: 02:37 мин.
Марта Басино се контузи и е под въпрос за Зимните олимпийските игри Марта Басино се контузи и е под въпрос за Зимните олимпийските игри
Чете се за: 01:07 мин.
Брад Маршан с важен принос за успеха на Флорида срещу Бостън в НХЛ Брад Маршан с важен принос за успеха на Флорида срещу Бостън в НХЛ
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Чете се за: 13:52 мин.
След новините
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото? За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Тръмп отворен за среща с Ким Чен-ун
Чете се за: 01:02 мин.
По света
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ