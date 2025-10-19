БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
В първото състезание в събота самоковецът зае 13-о място.

Владимир Зографски
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Най-добрият български състезател Владимир Зографски се нареди на 14-а позиция във втория старт в Хинценбах (Австрия) от предпоследния кръг за сезона на лятната верига Гран при по ски скокове.

Зографски събра 220.1 точки след опити от 86.5 и 88.0 метра на малката шанца. В първото състезание в Хинценбах в събота българинът зае 13-о място.

Австриецът Ян Хьорл спечели състезанието с 241.5 точки (93.0 и 89.5 метра).

В генералното класиране на лятната Гран при след 10 от 11 състезания начело излезе германецът с Филип Раймунд с 410 точки. Сакутаро Кобаяши (Япония) заема втора позиция с 368, а трети е Никлас Бахлингер (Австрия) с 362 точки. Зографски се намира на 20-о място със 127 точки.

Финалите на веригата предстоят на 25 октомври на голямата шанца в Клингентал (Германия).

