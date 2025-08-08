Влак помете камион на жп прелез край Пловдив

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
На място е оказана медицинска помощ на шофьора на камиона, откран е в болница

влак помете камион прелез пловдив
Снимка: БТА
Слушай новината

Инцидент на жп прелез между селата Белозем и Маноле. Сигналът е подаден на телефон 112 около 14.50 днес.

Веднага са насочени полицейски екипи на РУ Труд, пожарна и Спешна помощ. По първоначални данни 46 - годишен водач на тежкотоварен автомобил не се съобразил със светлинния сигнал на прелез без бариери и се е ударил странично в товарен влак.

На място е оказана медицинска помощ на шофьора на камиона, който откран е в болница за допълнителни прегледи.

Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.

#прелез #камион #влак #Пловдив

