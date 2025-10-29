БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

Властите в Тибет спряха достъпа до Еверест заради необичайно обилни за сезона снеговалежи

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:25 мин.
По света
властите тибет спряха достъпа еверест заради необичайно обилни сезона снеговалежи
Снимка: БТА/Архив
Необичайно обилните за сезона снеговалежи принудиха властите в Тибет да спрат достъпа до китайската страна на Еверест, след като циклон, движещ се през Индия, причини резки промени във времето високо в Хималаите, предаде Ройтерс.

Условията са неподходящи за преминаване на превозни средства, предупреди туристическият отдел на Тингри, най-населения окръг на Тибет на границата между Китай и Непал.

Не е ясно дали има бедстващи туристи в района на Еверест в Тибет. Пресслужбата на тибетското правителство не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар.

Според прогнозата за времето се очаква температурите в Тингри да паднат през следващите дни. От другата страна на границата, в западните и северните хималайски региони на Непал, се съобщава за обилни снеговалежи и дъжд, които сериозно са засегнали туристическите дейности. Непалските власти посъветваха туристите на своя територия да останат в базовите лагери или да слязат.

#връх Еверест #Тибет #хималаите #обилни снеговалежи # Еверест

