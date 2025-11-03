БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ВМРО-ДПМНЕ печели изборите в Северна Македония

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Запази
втори тур местните избори република северна македония
Снимка: БТА
Слушай новината

В Северна Македония партията ВМРО-ДПМНЕ спечели най-много кметски места на втория тур на местните избори.
От общо 33 общини, формацията печели в 21, включително и в столицата Скопие. Там кандидатът Орце Георгиевски получава подкрепата на над 61 процента от избирателите.

Опозиционният Социалдемократически съюз на Македония печели едва три общини на балотажа.
Още на първия тур партията изгуби и един от своите най-силни градове – Струмица, която дълго време беше нейна опора.

Резултатите показват сериозен успех за ВМРО-ДПМНЕ

Последвайте ни

ТОП 24

Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
1
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински
2
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински
Над 360 000 българи работят след пенсия
3
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
4
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
5
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
6
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: По света

Турски учени създадоха заместител на яйцата от гроздови семки
Турски учени създадоха заместител на яйцата от гроздови семки
Българското училище „АБВ“ в Амстердам подготвя коледен базар Българското училище „АБВ“ в Амстердам подготвя коледен базар
Чете се за: 00:42 мин.
С грандиозна церемония Египет откри най-големия археологически музей в света С грандиозна церемония Египет откри най-големия археологически музей в света
Чете се за: 01:30 мин.
Мишки и астронавти заедно в Космоса Мишки и астронавти заедно в Космоса
Чете се за: 00:37 мин.
„Саграда Фамилия“ вече е най-високата църква в света „Саграда Фамилия“ вече е най-високата църква в света
Чете се за: 00:52 мин.
Защо Гърция въвежда доброволна служба за жени от 2026 г.? Защо Гърция въвежда доброволна служба за жени от 2026 г.?
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Пускат парното в София във вторник
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Една година протести - какво се промени в Сърбия? Една година протести - какво се промени в Сърбия?
Чете се за: 06:10 мин.
По света
Над 360 000 българи работят след пенсия Над 360 000 българи работят след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: НОИ вероятно ще приеме вдигането на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Протест срещу еврото: Поредна акция на "Възраждане" пред БНБ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ