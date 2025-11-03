ВМРО-ДПМНЕ печели изборите в Северна Македония

В Северна Македония партията ВМРО-ДПМНЕ спечели най-много кметски места на втория тур на местните избори.

От общо 33 общини, формацията печели в 21, включително и в столицата Скопие. Там кандидатът Орце Георгиевски получава подкрепата на над 61 процента от избирателите.

Опозиционният Социалдемократически съюз на Македония печели едва три общини на балотажа.

Още на първия тур партията изгуби и един от своите най-силни градове – Струмица, която дълго време беше нейна опора.

Резултатите показват сериозен успех за ВМРО-ДПМНЕ