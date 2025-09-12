БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Очаква се темата да бъде "Вътрешен ред и правосъдие"

народно събрание
Слушай новината

Предстои днес ПП-ДБ да внесат в Народното събрание искането за петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Очаква се темата да бъде "Вътрешен ред и правосъдие".

Подкрепа засега с подписи са заявили от МЕЧ и АПС.

Предишните 4 опита за свалянето на правителството бяха неуспешни.

Първите два вота бяха инициирани от "Възраждане" и МЕЧ, съответно "за несправяне в сектор "Външна политика" и за "провал в борбата с корупцията".

Третият, който не мина, беше за провал във фискалната политика, вносители отново бяха депутатите на "Възраждане".

Четвъртият вот на недоверие беше внесен от "Величие" на тема "Екология", но отново претърпя провал при гласуването.

#пети вот на недоверие #кабинета "Желязков" # Народно събрание #вот на недоверие #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски шампион, който създава олимпийска шампионка
6
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Политика

Трифонов за побоя в Русе: Според ПП-ДБ полицейският шеф е трябвало да трае като мишка
Трифонов за побоя в Русе: Според ПП-ДБ полицейският шеф е трябвало да трае като мишка
Постмониторингът върху България от ПАСЕ ще отпадне на 1 октомври Постмониторингът върху България от ПАСЕ ще отпадне на 1 октомври
Чете се за: 01:27 мин.
Ангел Славчев, "Възраждане": Подготвихме вот на недоверие още през юли, само "Величие" ни подкрепиха Ангел Славчев, "Възраждане": Подготвихме вот на недоверие още през юли, само "Величие" ни подкрепиха
Чете се за: 02:10 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи" Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи"
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Румен Радев: България става все по-видима на инвестиционната карта на германския бизнес Президентът Румен Радев: България става все по-видима на инвестиционната карта на германския бизнес
Чете се за: 04:07 мин.
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Излизат резултатите за качеството на водата от първия сондаж в Плевен
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Полша затвори границите с Беларус: Каква е реакцията на Москва?
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Дъждовно, но все още топло време в петък
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ