Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"

Предстои днес ПП-ДБ да внесат в Народното събрание искането за петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Очаква се темата да бъде "Вътрешен ред и правосъдие".



Подкрепа засега с подписи са заявили от МЕЧ и АПС.

Предишните 4 опита за свалянето на правителството бяха неуспешни.

Първите два вота бяха инициирани от "Възраждане" и МЕЧ, съответно "за несправяне в сектор "Външна политика" и за "провал в борбата с корупцията".

Третият, който не мина, беше за провал във фискалната политика, вносители отново бяха депутатите на "Възраждане".

Четвъртият вот на недоверие беше внесен от "Величие" на тема "Екология", но отново претърпя провал при гласуването.