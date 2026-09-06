Водачът в схемата Александър Зверев продължава в четвъртия кръг на US Open

Водачът в схемата Александър Зверев (Германия) достигна четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете, след успех над чилиеца Алехандро Табило с 6:2, 7:6(2), 6:2 в мач, продължил два часа и 27 минути игра.

Зверев се разколеба във втория сет, но си върна контрола и го спечели след тайбрек, а след това бе категоричен в третата част срещу 25-ия поставен Табило, завършвайки двубоя с четири поредни успешни гейма.

Looking to finish in !



Zverev takes a two set lead over Tabilo. pic.twitter.com/PXXDNqB7u0 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Противник на Александър Зверев в битката за класиране на четвъртфиналите ще бъде 21-ият поставен италианец Лучано Дардери, отстранил Дейн Суийни (Австралия) с 6:4, 6:3, 6:3.

24-ият в схемата аржентинец Франсиско Серундоло елиминира деветия поставен американец Тейлър Фриц, след като осъществи впечатляващ обрат при пасива от два сета - 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 за три часа и 42 минути игра.

Серундоло допусна пробив на старта на третия сет, но впоследствие поведе с 5:2 и го спечели с 6:3, а по един пробив в следващите два сета му донесоха победата. В четвъртия кръг аржентинецът ще се изправи срещу 28-ия в схемата Александър Блокс (Белгия), който се наложи над петия поставен Флавио Коболи от Италия с 6:7(4), 6:3, 6:0, 6:3.

Представителят на Русия Карен Хачанов също преодоля третия кръг в Ню Йорк след успех с 6:3, 6:2, 6:4 над французина Бенжамен Бонзи и очаква двубой срещу 14-ия поставен американец Лърнър Тиен, който се наложи над 17-ия в схемата чех Якуб Меншик с 6:3, 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4.

Нидерландецът Ботик ван де Зандсхулп елиминира 31-ия поставен белгиец Зизу Бергс с 3:6, 7:6(3), 4:6, 7:6(6), 6:3, за да намери място в четвъртия кръг на турнира от Големия шлем, където ще играе срещу 21-годишния французин Артюр Геа.