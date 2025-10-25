БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След взимане на повторни проби

два милиарда души света нямат достъп безопасна питейна вода
Водата във ваканционно селище “Елените” продължава да не отговаря на изискванията за качество и е негодна за пиене. Това показват последните проби на регионалната здравна инспекция, които бяха взети на 22 октомври.

Резултатите от химичните и микробиологичните показатели сочат, че водата съдържа колиформени бактерии и ентерококи, които са над нормата, а вкусът й е неприемлив.

От РЗИ-Бургас препоръчват водата от централното водоподаване да не се използва за пиене и приготвяне на храна. Позволена е единствено за битови цели.

Здравните власти ще вземат отново проби, които да определят качеството на водата на 27.10.2025 г.

След голямото наводнение на 3 октомври първоначалните проби на водата показаха наличие на бактерията Ешерихия коли. Вече повече от 20 дни водата остава негодна за пиене. За жителите беше осигурена бутилирана вода от Държавния резерв.

#Елените #питейна вода

