Водоемите в област Велико Търново са под денонощно наблюдение, няма опасност от наводнения

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Снимка: БТА
Водоемите във Великотърновска област са под денонощно наблюдение заради обилните валежи през последните дни и няма опасност от наводнения, съобщи областният управител Валентин Михайлов. Към момента реките Янтра, Белица, Джулюнска и Голяма река са под критичното ниво. Данните сочат леко повишение на нивото на река Янтра в квартал „Чолаковци“ във Велико Търново, което към момента е 2,53 м при критични 5–5,50 м, а в село Каранци е 2,30 м при критични пет метра.

Река Белица в Килифарево е един метър при критични 2,50 м. Река Джулюнска е достигнала 2,50 м при критични 5 метра, а Голяма река, която преминава през община Стражица, е 1,30 м при критични 3 метра.

Покачва се нивото на язовир „Йовковци“, като наличният обем към момента е 60,755 млн. куб. м, или 73,04 процента. Средният денонощен приток е 1,735 куб. м/сек., а средният денонощен разход е 0,646 куб. м/сек.

От пресцентъра на Община Велико Търново съобщиха, че още от неделя вечерта, по разпореждане на кмета Даниел Панов, река Янтра се следи както чрез общинските датчици, от които в системата постъпват данни на всеки 15 минути, така и чрез обходи при най-ниските точки – улиците „Крайбрежна“, „Григорий Цамблак“ и „Цар Иван Асен II“.

Панов е разпоредил на кметовете и кметските наместници на всички населени места, през които преминават притоци на Янтра и Белица, да докладват обстановката на всеки час. Община Велико Търново е в постоянна координация с пожарната служба в града, като още преди месец, при интензивното снеготопене, са проиграни аварийни ситуации, набелязани са необходимите мерки при критично високи нива на реките и са осигурени нужните материали, включително чували и пясък.

#риск от наводнения #водоеми #Велико Търново

