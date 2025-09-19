Войната в Газа: САЩ наложи вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН

Съединените щати наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за войната в Газа. Това е единствената страна, гласувала против.

В документа се настояваше за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня в Газа. Също така, проекторезолюцията отхвърляше всеки опит за демографска или териториална промяна на ивицата Газа. Изискваше се Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ в Ивицата. Това е шестото вето, което Вашингтон налага на резолюция на Съвета за сигурност за Газа.