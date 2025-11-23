Волейболистката Симона Бакърджиева е Мис България 2025

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Състезателката на Славия надделя в надпреварата сред 30 претендентки за титлата.

волейболистката симона бакърджиева мис българия 2025
Слушай новината

22-годишната волейболистка Симона Бакърджиева спечели короната Мис България 2025 на бляскава церемония във Военния клуб в София. Състезателката на Славия надделя в надпреварата сред 30 претендентки за титлата.

Красавицата от Панагюрище впечатли журито със своята естествена визия, дисциплина, спортен характер и модерно излъчване.

"Много съм щастлива. Това е първият ми конкурс и емоцията беше невероятна. Между момичетата имаше само приятелство", сподели новата носителка на титлата.

Бакърджиева е централна блокировачка с над 7-годишна спортна кариера в Първа волейболна дивизия. Паралелно с това тя е студент по европейска политика и икономика, дизайнер и основател на авторската модна марка.

"Волейболът ме научи на дисциплина и характер, модата – на креативност и стил", каза Симона, която получи и много престижни подаръци и международно признание.

Симона Бакърджиева обяви също, че през следващата година фокусът ѝ ще бъде върху насърчаване на спорта сред младите, подкрепа на жените в модните и креативните индустрии и популяризиране на образование, дисциплина и самоусъвършенстване.

"Стремя се да вдъхновявам младите да вярват в мечтите си, да бъдат смели и да създават бъдещето, което заслужават", заяви новата носителка на короната.

