Волейболистките на ЦСКА си тръгнаха с победа от гостуването на Варна ДКС

ЦСКА записа още една чиста победа във волейболния елит на България при жените. Момичетата на Юлия Иванова минаха без особени проблеми и през Варна ДКС при гостуването си в морската столица. „Червените“ затвориха двубоя от втория кръг на първенството с 3:0 (26:24, 25:17, 25:21) гейма.

Столичните волейболистки имаха затруднения единствено в първия гейм. В него играта бе равностойна, но в самия край ЦСКА показа характер и повече аргументи, за да ликува след 26:24 точки. Това „отпуши“ мача за „армейките“, които доминираха в оставащото време на полето и ликуваха след 25:17 и 25:21 точки.

Пред ЦСКА предстои още едно гостуване. В третия кръг волейболистките на Юлия Иванова ще пътуват за Бургас, където на 2 ноември ще се изправят срещу домакините от Дея спорт.