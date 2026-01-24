Волейболистките под 18 години играят решаващи мачове в София

България ще бъде домакин на втората квалификация за Европейското първенство по волейбол за жени под 18 години. Турнирът отново ще се играе в зала „Христо Ботев“.

На първата квалификация българките не успяха да се класират, след като загубиха финала срещу Турция с 1:3. Сега тимът получава втори шанс да стигне до европейското първенство.

В новия турнир България ще играе срещу Румъния, Гърция и Швеция. Отборът, воден от Атанас Петров, вече победи Румъния и Гърция по-рано този месец.

Мачовете ще се играят от 27 до 29 март, като всички срещи ще бъдат в София. За Европейското първенство се класира първият от всяка група, както и три от най-добрите втори отбори.