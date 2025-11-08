Волейболна еуфория: Над 11 000 билета за Евроволей 2026 бяха разпродадени само за денонощие

Еуфорията след историческото сребро на България от световното първенство по волейбол за мъже във Филипините не стихва. Националният ни тим върна гордостта и вярата на феновете, а вълната от подкрепа продължава с пълна сила преди предстоящото европейско първенство през 2026 г., на което страната ни ще бъде сред домакините.

Само 24 часа след старта на продажбите вече са продадени над 11 000 билета за мачовете в София – впечатляващ рекорд, който идва 301 дни преди първия начален удар на шампионата.

От Българската федерация по волейбол (БФВ) не скриха възторга си от любовта на публиката:

„Вие, българските фенове на волейбола, сте просто ВЕЛИКИ! Благодарим ви от сърце!“

Интересът към предстоящия форум показва, че успехът на „лъвовете“ във Филипините е запалил истински волейболен подем в страната – а България вече е готова да превърне Евроволей 2026 в празник на спорта и националната гордост.