Волейболна еуфория: Над 11 000 билета за Евроволей 2026 бяха разпродадени само за денонощие

Спорт
301 дни остават до началото на шампионата.

българия очаква своите герои прибират националите волейбол триумфа световното
Слушай новината

Еуфорията след историческото сребро на България от световното първенство по волейбол за мъже във Филипините не стихва. Националният ни тим върна гордостта и вярата на феновете, а вълната от подкрепа продължава с пълна сила преди предстоящото европейско първенство през 2026 г., на което страната ни ще бъде сред домакините.

Само 24 часа след старта на продажбите вече са продадени над 11 000 билета за мачовете в София – впечатляващ рекорд, който идва 301 дни преди първия начален удар на шампионата.

От Българската федерация по волейбол (БФВ) не скриха възторга си от любовта на публиката:

„Вие, българските фенове на волейбола, сте просто ВЕЛИКИ! Благодарим ви от сърце!“

Интересът към предстоящия форум показва, че успехът на „лъвовете“ във Филипините е запалил истински волейболен подем в страната – а България вече е готова да превърне Евроволей 2026 в празник на спорта и националната гордост.

#Евроволей 2026 за мъже #БФВолейбол

