Волейболните национали повалиха САЩ в първата контрола

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини изкова първи успех по време на своята подготовка за световното първенство.
Българският национален отбор по волейбол за мъже се пребори за първа победа по време на своята подготовка за световното първенство във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини срази САЩ с 3:1 гейма (25:22, 25:22, 20:25, 25:21) в контрола, изиграна в Хирошима.
На японска земя българите спечелиха първите две части и затвърдиха добрите впечатления в четвъртата, слагайки точка на спора срещу американците.
Така на сметката на „лъвовете“ личат една победа и две загуби преди старта на Мондиала, който ще започне на 13 септември. Утре (вторник) „трикольорите“ ще срещнат отново „янките“, като втората проверка ще започне от 4:30 часа българско време.
Българите демонстрираха добро лице в атака през първия гейм (67% на въпросния елемент), което се оказа и ключово да бъде спечелен с 25:22. Във втората част историята се повтори, а този път „лъвовете“ се представиха на ниво на сервис и блокада, като записаха по 3 и в двата елемента. Това доведе отново до 25:22 и 2:0 в общия резултат.
В третия гейм американците се възползваха от големия брой грешки в българския лагер – 8, за да спечелят с 25:20 и да намалят изоставането си. Последваха смени в състава за четвъртия гейм, в който българските волейболисти надделяха с 25:21 и сложиха точка на спора.
Александър Николов даде тон за успеха на българите с 16 точки (57% успеваемост в атака, 2 аса и 2 блокади), Аспарух Аспарухов също се представи на добро ниво и заби 11.
Габриел Гарсия отвърна за „янките“ с 13 точки.