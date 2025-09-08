Волейболните национали повалиха САЩ в първата контрола

Българският национален отбор по волейбол за мъже се пребори за първа победа по време на своята подготовка за световното първенство във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини срази САЩ с 3:1 гейма (25:22, 25:22, 20:25, 25:21) в контрола, изиграна в Хирошима.

На японска земя българите спечелиха първите две части и затвърдиха добрите впечатления в четвъртата, слагайки точка на спора срещу американците.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bulgarian Volleyball Federation (@volleybul.official)





Така на сметката на „лъвовете“ личат една победа и две загуби преди старта на Мондиала, който ще започне на 13 септември. Утре (вторник) „трикольорите“ ще срещнат отново „янките“, като втората проверка ще започне от 4:30 часа българско време.

Българите демонстрираха добро лице в атака през първия гейм (67% на въпросния елемент), което се оказа и ключово да бъде спечелен с 25:22. Във втората част историята се повтори, а този път „лъвовете“ се представиха на ниво на сервис и блокада, като записаха по 3 и в двата елемента. Това доведе отново до 25:22 и 2:0 в общия резултат.

В третия гейм американците се възползваха от големия брой грешки в българския лагер – 8, за да спечелят с 25:20 и да намалят изоставането си. Последваха смени в състава за четвъртия гейм, в който българските волейболисти надделяха с 25:21 и сложиха точка на спора.

Александър Николов даде тон за успеха на българите с 16 точки (57% успеваемост в атака, 2 аса и 2 блокади), Аспарух Аспарухов също се представи на добро ниво и заби 11.

Габриел Гарсия отвърна за „янките“ с 13 точки.