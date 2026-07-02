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Волейболните националки до 18 години победиха Нидерландия на европейското първенство

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Спорт
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Утре България ще изиграе третия си мач на турнира срещу Гърция от 15:00 часа.

България волейбол жени до 18 г.
Снимка: БФ Волейбол
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Женският национален отбор по 18 години спечели отлична победа над Нидерландия с 3:1 (25:19, 26:24, 23:25, 25:13) на европейското първенство по волейбол в Литва. Националките ни не оставиха никакви съмнения кой е по-добрият отбор, но и надградиха върху вчерашната загуба с 2:3 от Германия, когато имаха всички шансове да я предотвратят.

През първия гейм момичетата, водени от световния шампион Атанас Петров, направиха няколко дълги серии, с които предрешиха събитията. Втората част беше показно на характера им, както четвъртата от двубоя с Германия. Сега Нидерландия водеше с 23:20, но обърнахме до 24:23. След това спечелихме с 26:24.

Нидерландия е всичко друго, но не и слаб съперник. Доказа го в четвъртия гейм. Тогава сериите от поредни точки се въртяха в двете страни. Последната беше на „лалетата“, с която поведоха 21:19. Свалихме пасива си на 22:23, но загубихме. Четвъртият гейм пък мина изцяло под знака на българската доминация. Нашите момичета Поведоха със 7:3, а после стигнаха до отчайващото за съперника 18:8.Мачът завърши с 25:13.

Отново най-много точки от България направи Божидара Иванова – 21. След нея остана Катерина Попова с 20, а трета е Една Тодорова със 16.

Утре България ще изиграе третия си мач на европейското срещу Гърция от 15:00 часа.

#Европейско първенство за жени до 18 години в Литва

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