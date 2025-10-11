БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Волейболният Левски с успешен старт на турнир в Гърция

"Сините" се справиха с Кифисия в южната ни съседка.

Волейболният Левски с успешен старт на турнир в Гърция
Снимка: БТА
Слушай новината

Левски стартира успешно волейболния турнир в Гърция. Волейболистите на Николай Желязков отказаха Кифисия с 3:1 (20:25, 25:22, 25:22, 26:24) гейма.

Турнирът е последната част от подготовката на „сините“ за новия сезон.

Посрещачът Тодор Скримов бе над всички в мача с 22 точки (3 аса, 1 блок). Швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг добави 16 точки (1 ас, 1 блок). Първи мач след среброто от световното записа либерото Дамян Колев.

В събота от 19:00 часа тимът на Левски ще срещне отбора на ПАОК, който е финалист за националната купа и полуфиналист в шампионата на съседката ни от миналия сезон.

В неделя от 12:30 часа "сините" ще финишират в турнира с мач срещу домакините от Ифестос Флорина. След това за Левски идва полуфиналът за Суперкупата на България срещу Берое на 18 октомври в зала "Левски София". С него започва сезонът, в който Левски ще защитава златния си требъл - първо място от първенството, Купата и Суперкупата.

