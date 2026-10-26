Волейболният национал Венислав Антов бе избран за най-полезен играч при победата на Туркоа над Ница

Венислав Антов бе избран за най-полезен състезател при победата на неговия отбор Туркоа над Ница с 3:2 в мач от френското елитно волейболно първенство.

Българският диагонал се отчете за успеха с 29 точки, като има 62% успеваемост в атака. Юношата на Левски направи два аса от сервис, както и една точкова блокада.

Антон е световен вицешампион с България на първенството във Филипините преди малко повече от година. На изминалото Европейско първенство, на което София бе част от домакините през септември, той остана неизползвана резерва от селекционера Джанлоренцо Бленджини.