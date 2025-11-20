БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 00:52 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 00:25 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Волейболният Славия проведе тренировка със световен шампион по кикбокс

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
ВК Славия
Снимка: БТА
Волейболистите на Славия имаха специален гост по време на поредната си тренировка. Световният шампион по кикбокс Гриша Тодоров проведе занимание с "белите" в зала "Панайот Пондалов".

"Тази седмица имахме невероятната възможност да тренираме с Гриша Тодоров - световен шампион по кикбокс и карате киокушин, спортен специалист и треньор с 30-годишен опит в Лос Анджелис, САЩ. Проведохме кондиционна тренировка, съчетаваща физическа подготовка, ментална устойчивост, дисциплина и мотивация. Благодарим на Гриша Тодоров, че сподели своя опит и енергия. Очакваме с нетърпение следващата възможност да тренираме заедно", написаха от ВК Славия в официалната си страница във Фейсбук.

#Гриша Тодоров #ВК Славия

Волейболист на ЦСКА ще заиграе в Кувейт
Волейболист на ЦСКА ще заиграе в Кувейт
Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени
Чете се за: 00:45 мин.
Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3 Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Алекс Грозданов и Люблин спечелиха дербито с Ястрежебски в полската волейболна лига Алекс Грозданов и Люблин спечелиха дербито с Ястрежебски в полската волейболна лига
Чете се за: 00:37 мин.
Левски загуби първия дуел с Гуагуас в Шампионска лига Левски загуби първия дуел с Гуагуас в Шампионска лига
Чете се за: 01:15 мин.
Берое отпадна от Чалъндж къп след загуба от Слован Братислава Берое отпадна от Чалъндж къп след загуба от Слован Братислава
Чете се за: 01:07 мин.

Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянски
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският градски съд 5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският градски съд
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Великобритания удължи дерогацията за България Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Междуградски автобус се запали край Айтос Междуградски автобус се запали край Айтос
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
