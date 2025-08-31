Волфсбург изпусна победата срещу Майнц след дузпа в края

Волфсбург и Майнц 05 завършиха наравно 1:1 в двубой от втория кръг на германската Първа Бундеслига.

Аарон Зентер откри за домакините още в деветата минута, но гостите се добраха до точката след точно изпълнената от Надием Амири дузпа.

Дълбоко в добавеното време влезлият от пейката за "вълците" Матиас Сванберг беше изгонен за два бързи жълти картона.

Волфсбург сбърка за първи път през сезона, докато Майнц записа дебютна точка.

"Вълците" приемат Кьолн след паузата за националните отбори, докато "карнавалният отбор" посреща РБ Лайпциг.