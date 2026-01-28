Време е за последните мачове от основната фаза на Шампионска лига

Тази вечер ще се проведат последните срещи от основната фаза на Шампионска лига. Двубоите ще се играят по едно и също време, с начален час 22:00 часа българско време.

Единственото сигурно на този етап е класирането на Арсенал и Байерн Мюнхен в челната осмица. Припомняме ви, че отборите в тази група няма да се налага да играят допълнителни елиминации, какъвто е случаят с тимовете между 9-о и 24-о място.

Без шанс за продължаване напред са и отборите от самото дъно във временното класиране след изиграването на предходните седем срещи – Кайрат, Виляреал, Славия Прага и Айнтрахт Франкфурт.

Най-фрапантна изглежда ситуацията за шампиона на Италия Наполи, който е нагърбен с трудно домакинство срещу Челси. Ако партенопейците не победят, то те ще отпаднат още в основната фаза от Шампионска лига. Възпитаниците на Антонио Конте имат осем точки след две победи, толкова ремита и три поражения.

За Челси остава само задачата да си пази мястото в топ 8, след като има 13 точки. Толкова обаче имат още Барселона, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта, като всичките изброени отбори се намират в зоната на елиминациите.

Програмата на срещите:

Айнтрахт Франкфурт – Тотнъм

Арсенал – К. Алмати

Атлетик Билбао – Спортинг

Атлетико Мадрид – Бодьо/Глимт

Аякс – Олимпиакос

Байер Леверкузен – Виляреал

Барселона – ФК Копенхаген

Бенфика – Реал Мадрид

Дортмунд – Интер

Клуб Брюж – Марсилия

Ливърпул – Карабах

Манчестър Сити – Галатасарай

Монако – Ювентус

Наполи – Челси

Пафос – Славия Прага

ПСВ – Байерн Мюнхен

ПСЖ – Нюкасъл Юн

Роял Юнион СЖ – Аталанта