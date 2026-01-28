БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Време е за последните мачове от основната фаза на Шампионска лига

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Всички двубои стартират в 22:00 ч.

Тотнъм Съндърланд
Снимка: БТА
Слушай новината

Тази вечер ще се проведат последните срещи от основната фаза на Шампионска лига. Двубоите ще се играят по едно и също време, с начален час 22:00 часа българско време.

Единственото сигурно на този етап е класирането на Арсенал и Байерн Мюнхен в челната осмица. Припомняме ви, че отборите в тази група няма да се налага да играят допълнителни елиминации, какъвто е случаят с тимовете между 9-о и 24-о място.

Без шанс за продължаване напред са и отборите от самото дъно във временното класиране след изиграването на предходните седем срещи – Кайрат, Виляреал, Славия Прага и Айнтрахт Франкфурт.

Най-фрапантна изглежда ситуацията за шампиона на Италия Наполи, който е нагърбен с трудно домакинство срещу Челси. Ако партенопейците не победят, то те ще отпаднат още в основната фаза от Шампионска лига. Възпитаниците на Антонио Конте имат осем точки след две победи, толкова ремита и три поражения.

За Челси остава само задачата да си пази мястото в топ 8, след като има 13 точки. Толкова обаче имат още Барселона, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта, като всичките изброени отбори се намират в зоната на елиминациите.

Програмата на срещите:

Айнтрахт Франкфурт – Тотнъм
Арсенал – К. Алмати
Атлетик Билбао – Спортинг
Атлетико Мадрид – Бодьо/Глимт
Аякс – Олимпиакос
Байер Леверкузен – Виляреал
Барселона – ФК Копенхаген
Бенфика – Реал Мадрид
Дортмунд – Интер
Клуб Брюж – Марсилия
Ливърпул – Карабах
Манчестър Сити – Галатасарай
Монако – Ювентус
Наполи – Челси
Пафос – Славия Прага
ПСВ – Байерн Мюнхен
ПСЖ – Нюкасъл Юн
Роял Юнион СЖ – Аталанта

