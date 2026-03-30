Временни ограничения по АМ „Струма“ заради ремонтни дейности

Променят движението в Кюстендилско до 3 април

Временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала "Струма" в област Кюстендил от 30 март до 3 април. В отсечките ще се извършва гаранционен ремонт по фуги на мостови съоръжения и ще се обновява маркировката, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ремонтните дейности ще се изпълняват в платното за София през деня, за да се осигури безопасността на пътуващите и на работните екипи.

От 30 март до 3 април, от 9:00 ч. до 17:00 ч., ще се полага маркировка в участъка от 57-и до 73-и км на магистралата. Ще се работи поетапно, като превозните средства ще преминават в изпреварващата лента, а ще е ограничено навлизането в активната и аварийната лента.

На 30 март, от 8:00 ч. до 20:00 ч., ще се ремонтира фугата на съоръжението при 78-ми км на магистралата. Ремонтните работи ще са в активната и аварийната ленти, по които ще е ограничено преминаването. Движението ще се осъществява в изпреварващата.

На 30 и 31 март, от 8:00 ч. до 17:00 ч., последователно ще се работи на две съоръжения при 45-ти км. Трафикът ще е в изпреварващата лента, а ще е ограничено преминаването в активна и аварийна лента.

На 31 март, от 8:00 ч. до 20:00 ч., ще се работи при 41-и км. Превозните средства ще преминават по изпреварващата лента, като ще е ограничено навлизането в активната и аварийната ленти.

На 1 април, от 8:00 ч. до 20:00 ч., ще се извършват ремонтни работи при 39-и км. При изпълнението им трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, а по активната и аварийната временно ще е преустановено движението.

От АПИ призовават шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

#АМ "Струма"  #Кюстендилско #АПИ #ремонт

