Времето се обръща: идват валежи и захлаждане

През следващото денонощие времето в страната ще стане по-нестабилно. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток и ще нахлува по-студен въздух.

Очаква се много облаци, а първо в Западна България, а после и в останалата част на страната ще има кратки, но на моменти интензивни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки, особено в планинските райони.

Температурите ще са по-ниски – сутрин между 5° и 10°, а през деня между 15° и 20°. В София ще е около 7° сутринта и до 17° през деня.

В планините времето ще е с много дъжд, гръмотевици и дори сняг над 1800 метра. Вятърът там ще е силен.

По Черноморието ще има повече слънце, но и вятърът ще е силен. Само на места по северното крайбрежие е възможен слаб дъжд. Температурите ще са около 14°–15°, а морето – леко вълнисто.

В София слънцето изгрява в 6:41 и залязва в 20:12 – денят вече е над 13 часа и половина.