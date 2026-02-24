БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Всичко или нищо към осминафиналите в Шампионската лига

Спорт
Четири реванша от плейофите ще определят първите участници в осминафиналите, а интригата остава жива в Милано и Мадрид

Всичко или нищо към осминафиналите в Шампионската лига
Снимка: AP Photo
Четири реванша от плейофния кръг на UEFA Champions League ще определят тази вечер първите участници в осминафиналите на турнира. В центъра на вниманието са сблъсъците в Мадрид, Нюкасъл, Леверкузен и Милано, където интригата варира от напълно отворени битки до почти решени двубои.


Атлетико Мадрид – Клуб Брюж

След зрелищното 3:3 в първата среща, развръзката на "Уанда Метрополитано“ остава напълно непредвидима. Белгийският тим показа, че може да наказва всяка грешка, докато "дюшекчиите“ разчитат на опита си в елиминационните фази и на традиционно силното си представяне у дома.

С оглед на равенството в първия мач, и най-малката грешка може да се окаже решаваща в двубой, който обещава нова доза напрежение до последния съдийски сигнал.


Нюкасъл Юнайтед – Карабах

На "Сейнт Джеймсис Парк“ домакините влизат в реванша със сериозен аванс след убедителното 6:1 в първата среща. Английският тим направи решителна крачка към осминафиналите още в Азербайджан и сега задачата изглежда повече формална.

За гостите остава шансът да защитят честта си и да се представят достойно срещу съперник, който демонстрира сериозна класа в първия двубой.


Байер Леверкузен – Олимпиакос

Германският представител има аванс от 2:0 след първата среща и приема гръцкия гранд с добра изходна позиция. Въпреки това "аспирините“ са наясно, че елиминациите в Шампионската лига рядко позволяват отпускане.

Олимпиакос вече доказа през сезона, че може да създава проблеми на сериозни съперници, а задачата му е да търси ранен гол, който да върне интригата в сблъсъка.


Интер – Бодьо/Глимт

Най-любопитната ситуация изглежда в Милано, където "нерадзурите“ трябва да наваксват пасив от два гола след поражението с 1:3 в Норвегия. Дебютантът в тази фаза Бодьо/Глимт направи впечатляваща крачка към осминафиналите, но реваншът на „Сан Сиро“ традиционно е различно изпитание.

Интер ще разчита на домакинския натиск и европейския си опит, докато скандинавският тим показа, че не се притеснява от големи имена и умее да използва пространствата в атака.

В края на вечерта четири отбора ще продължат напред към осминафиналите, където напрежението и нивото на съперничество ще се повишат още повече. Шампионската лига отново предлага разнообразие от сценарии – от почти решени битки до дуели, в които всичко започва от нулата.

