Всичко или нищо за Душан Керкез при домакинството на Септември

С два мача в събота, 13 септември, продължава осмият кръг в Първа лига. От 17:45 часа Спартак Варна е домакин на Арда, а от 20:15 ЦСКА приема Септември на Националния стадион в столицата.

Възпитаниците на Душан Керкез отчаяно търсят дебютен успех от началото на сезона и нова издънка най-вероятно ще коства поста на босненския специалист. „Червените“ са на незавидната 14-а позиция в класирането с едва четири точки от шест изиграни мача. Единствено по-добрата им голова разлика от Спартак Варна и Ботев Пловдив не ги поставя на дъното в таблицата. В трите си домакинства досега ЦСКА направи равенства с варненските Спартак и Черно море, преди да загуби от ЦСКА 1948 с минималното 0:1. „Армейците“ вече поставиха антирекорд по най-много последователни двубои без победа в началото на сезон и нямат право на грешка срещу Септември.

Играчите на бившия наставник на ЦСКА Стамен Белчев са с шест пункта, след като взеха два мача и загубиха другите си пет. Двете победи, които бяха у дома срещу новака Добруджа и Локомотив София, бяха в последните им три срещи. Не бива да се забравя, че септемврийци спечелиха срещу ЦСКА през изминалия сезон на „Васил Левски“ с минималното 1:0 с гол на Бертран Фурие, който и сега е в състава им.

По-рано през деня Спартак посреща Арда на „Коритото“. Варненци са единственият отбор заедно с ЦСКА, който още няма победа през кампанията. Срещу Гьоко Хаджиевски и компания няма да има по-леко предизвикателство и сега в лицето на Арда и Александър Тунчев.

Кърджалийци също не започнаха добре сезона, като са със само един успех в шест двубоя – дошъл при гостуването на Ботев Пд с разгромното 5:0. За резултатите на домашната сцена обяснение има и евроучастието на Арда, където Тунчев и компания направиха историческо представяне с отстраняването на два съперника. Отборът не успя да влезе в основната фаза на Лигата на конференциите, след като беше спрян от полския Ракув Ченстохова.