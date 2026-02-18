Втора поредна олимпийска титла за Мънтао Сюй във въздушната акробатика

Китайката Мънтао Сюй спечели втора поредна олимпийска титла във въздушната акробатика на ските свободен стил при жените.

35-годишната Сюй получи най-високата оценка - 112.90 точки за представянето си, за да прибави златното отличие от Игрите в Милано/Кортина към титлата от Пекин 2022 и среброто от Сочи 2014 в същата дисциплина, както и към сребърния медал от Пекин в смесеното отборно състезание на ски акробатиката.

Австралийката Даниел Скот се нареди на втора позиция със 102.17 точки, а на подиума се качи още една китайка Ци Шао, чийто финален скок бе оценен със 101.90 точки.

Титлата беше втора за Китай през днешния ден и въобще от началото на Игрите след тази на Имин Су в дисциплината слоупстайл в сноуборда при мъжете.