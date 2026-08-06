Втори хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето на пожара на магистрала „Тракия“

Втори хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето на горския пожар, който гори в землището на село Славовица, , област Пазарджик, в близост до 69-ия км на автомагистрала „Тракия“.

Участието на военнослужещите е по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи.

Пожарът край 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ възникна по-рано днес в близост до отбивката за Велинград. Огънят обхвана сухи треви и лозови масиви. В гасителните действия се включиха екипи на пожарната, доброволни формирования от Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча.

Заради пожара временно е ограничено движението по автомагистралата в района, както и отбивката за Септември при пътен възел „Церово“.