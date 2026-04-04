Почина големият композитор Михаил Белчев
Вторият тим на България спечели отборната надпревара при девойките на "София къп"

Сияна Алекова и Александра Петрова взеха златото отборно.

Вторият тим на България спечели отборната надпревара при девойките на международния турнир по художествена гимнастика "София къп".

Златото отборно взеха Сияна Алекова и Александра Петрова, които завършиха със сбор от 104.200. Двете показаха постоянство във всички четири уреда.

На втора позиция се нареди Испания 2 с 95.250, а бронзовото отличие е за Турция 1 с 93.400, което още веднъж подчерта колко сериозна е била конкуренцията.

Изключително представяне направиха и останалите отбори. България 1 (Антоанета Цанкова и Деа Емилова) завърши с 102.050 - резултат, който би им осигурил място сред лидерите, но регламентът допуска само един тим от държава. България 4 (Пламена Петрова и Светлизара Петкова) събра 96.950, България 3 (Радина Стоянова и Анастасия Пономаренко) - 93.900, а България 5 (Ирена Недева и София Димова) приключи с 91.850.

България ще има представителки на всичките четири уреди. На обръч още в първия ден Сияна Алекова влезе във финала с 26.650 точки (трудност 11.300; артистичност 7.600; изпълнение 7.750), най-високата оценка в квалификациите. На топка Александра Петрова оглави класирането с 26.000 (10.400; 7.650; 7.950). Във втория ден Деа Емилова беше най-добра на бухалки, където записа най-висок резултат в квалификациите - 27.100 (10.900; 7.950; 8.250), а на лента Емилова отново оглави класирането с 25.600 (10.500; 7.350; 7.750).

След края на турнира при девойките демонстративно представяне направиха ансамблите за жени на Полша и на България. Момичетата на Весела Димитрова изпълниха отлично композицията си. В леко промененото съчетания с пет топки игра Маргарита Василева, която пропусна Световната купа в София, тъй като се възстановяваше след хирургическа интервенция. На три обръча и два чифта бухалки Василева беше заменена от Рая Божилова, която беше в състава и за двете съчетания преди седмица.

