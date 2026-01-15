БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Втородивизионният Албасете елиминира Реал Мадрид за Купата на Краля

Спорт
Кризата в кралския клуб се задълбочава.

Албасете
Снимка: БТА
Резервата Хефте Бетанкор отбеляза два гола, а втородивизионният Албасете постигна драматична победа с 3:2 над Реал Мадрид и елиминира съперника на осминафиналите в турнира за Купата на Краля при дебюта на Алваро Арбелоа като старши треньор на столичани.

Арбелоа даде почивка на титулярния вратар Тибо Куртоа, голмайстора Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Родриго и Орелиен Чуамени, но мадридчани не успяха да се справят с по-нискоразредния си противник.

Домакините поведоха в 42-ата минута след точен удар с глава на Хавиер Вияр след центриране от корнер, но Реал изравни в добавеното време секунди преди почивката, когато след ъглов удар Франко Мастантуоно беше най-съобразителен в наказателното поле и направи добавка отблизо за 1:1.

Албасете отново излезе напред в 82-ата минута, когато Бетанкор се възползва от лошо изчистена топка от Гонсало Гарсия в пеналта и с изстрел от въздуха прати топката в мрежата.

Гарсия се реабилитира и направи 2:2 в първата минута на добавеното време, когато се възползва от подаване на Арда Гюлер от корнер и с глава реализира.

Столичани веднага натиснаха с надеждата за късен обрат, но оставиха празни пространства в защита и две минути по-късно Бетанкор се измъкна отляво в наказателното поле при контраатака, първият му опит да шутира беше блокиран, но след това с техничен прехвърлящ удар донесе сензационната победа за домакините.

Алавес продължи напред в турнира след успех с 2:0 над гостуващия Райо Валекано, а Бетис също е четвъртфиналист, след като направи обрат за 2:1 срещу гостуващия Елче с две попадения на Чими Авила след почивката.

#Купа на Краля 2025/2026 #Албасете #Реал Мадрид

