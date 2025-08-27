БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Втородивизионният Шефилд Уензди отстрани Лийдс от Купата на Лигата

Милен Костов от Милен Костов
Българският национал Илия Груев бе титуляр и игра 71 минути.

Шефилд Уензди
Снимка: БТА
Слушай новината

Шефилд Уензди победи Лийдс след изпълнени на дузпи в мач от първия кръг на Купата на Лигата. Българският национал Илия Груев бе титуляр и игра 71 минути.

През първото полувреме на стадион "Хилсбъроу" представителите на английския елит бяха по-активният отбор в преден план. Те отправиха и трите точни удара за първата част, но Итън Хорват се справи с тях.

След почивката втородивизионният отбор откри резултата. Джамал Лоу отправи успоредно на голлинията подаване. В опит да пресече паса, вратарят Карл Дарлоу си отбеляза автогол.

В 71-ата минута Илия Груев бе заменен от лятното попълнение Антон Щах.

Десет минути по-късно възпитаниците на Даниел Фарке възобновиха равенството. Резервата Джейдън Богъл изравни от малък ъгъл.

При дузпите домакините отбелязаха всичките си 3 опита. За тях точни бяха Бари Банън, Ике Угбо и Лайъм Палмър. За гостите Доминик Калвърт-Люин не уцели вратата, а Итън Хорват спаси изпълненията на Джоел Пироу и Шон Лонгстаф.

Останалите резултати:

Рединг - Уимбълдън 2:1
Кембридж - Чарлтън 3:1
Уулвърхямптън - Уест Хям 3:2
Акрингтън - Донкастър 0:2
Барнзли - Родеръм 2:1
Бирмингам - Порт Вейл 0:1
Борнемут - Брентфорд 0:2
Бромли - Уикомб 1:1 (4:5 след дузпи)
Бърнли - Дарби Каунти 2:1
Бъртън - Линкълн 1:2
Кардиф - Челтенъм 3:0
Милуол - Ковърнтри 2:1
Норич - Саутхямптън 0:3
Престън - Рексъм 2:3
Стоук Сити - Брадфорд Сити 0:3
Съндърланд - Хъдърсфилд 1:1 (5:6 след дузпи)
Суонзи - Плимут 1:1 (5:3 след дузпи)
Уигън - Стокпорт 1:0

#Купа на Лигата #Шефилд Уензди #Лийдс

