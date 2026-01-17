Якуб Меншик триумфира в Окланд след тайбрек във втория сет

Чехът Якуб Меншик спечели титлата на турнира по тенис АТP 250 на твърди кортове в Окланд, Нова Зеландия.

На финала той победи аржентинеца Себастиан Баес с 6:3, 7:6(7) за 82 минути и взе втори трофей от ATP в кариерата след миналата година в Маями, където победи своя идол Новак Джокович на финала.

20-годишният чех спаси три поредни сетбола в тайбрека на втория сет, преди да спечели двубоя. Срещу опонент, който беше постигнал победи в първите си седем мача от сезона, Меншик демонстрира страхотен сервис, за да стане най-младият шампион на Окланд след Хуан Мартин дел Потро от 2009 година насам.

Чехът направи един пробив, за да вземе първия сет, а във втората част двамата си размениха по един пробив, след което в тайбрека Меншик преодоля пасив от 3:6, взе шест от следващите седем разигравания и затвори мача.

„Бих казал, че годината има страхотно начало. Супер щастлив съм, че след предсезонната подготовка, когато очевидно не си в ритъм и идваш за новия сезон с много енергия, показах представянето, което исках. Супер щастлив съм от победата“, каза Меншик в интервюто си на корта.

Чехът открива кампанията си на Откритото първенство на Австралия срещу испанеца Пабло Кареньо Буста, докато Баес се изправя срещу французина Джовани Мпечи Перикар.