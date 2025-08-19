Якуб Пьотровски с успешен дебют за Удинезе

Якуб Пьотровски записа успешен дебют с екипа на Удинезе. А. Бившият играч на Лудогорец и неговите съотборници отказаха Карерзе с 2:0 в мач от втория кръг.

Головете за успеха на тима от Удине вкараха Артур Ата и Икер Браво. В следващия кръг Пьотровски и компания ще играят срещу състава на Палермо, който отстрани след изпълнение на дузпи състава на Кремонезе. Полякът остана на резервната скамейка и се в игра в 64-ата минута, когато замени 27-годишния словенски халф Санди Ловрич.

Удинезе започва в Серия А следващия понеделник с домакинство срещу Верона.

Торино записа победа с 1:0 срещу тима на Модена. Единственият гол в мача отбеляза Никола Влашич в 51-вата минута на мача. В следващия кръг на надпреварата играчите от Северна Италия ще срещнат тима на Пиза, за който се състезава талантливият българин Мерт Дурмуш.