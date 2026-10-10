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Ямбол инвестира 316 хиляди евро в нова спортна зона за катерене и баланс

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Спорт
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Модерната площадка ще разполага с разнообразни съоръжения за деца и младежи, а паралелно с изграждането ѝ се ремонтира и пешеходният мост над река Тунджа

ямбол инвестира 316 хиляди евро нова спортна зона катерене баланс
Снимка: БТА
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Нова спортна зона за катерене и баланс е в процес на изграждане в Ямбол. Съоръжението се намира в непосредствена близост до атракционния парк за екстремни спортове край Градския парк, който беше открит през 2024 година. Проектът е част от усилията за разширяване на възможностите за спорт и активен начин на живот сред децата и младите хора в града.

Новата площадка ще бъде разположена върху площ от 440 квадратни метра, а инвестицията възлиза на 316 хиляди евро, осигурени по програма на Министерството на младежта и спорта.

Спортната зона ще предлага разнообразни възможности за физическа активност, като основен акцент са трите съоръжения за катерене, известни като боулдъри. Те ще бъдат с височина между 2,3 и 3 метра и с различна степен на трудност, което ще позволява използването им от посетители с различни умения.

Освен стените за катерене са предвидени баланс-топка, баланс-мрежа и специална лента за баланс, наречена слаклайн. Тя ще бъде с дължина над четири метра и ще бъде монтирана на височина 45 сантиметра от земята.

Новото пространство ще разполага и с мобилна трибуна за 18 зрители, парково обзавеждане и LED прожектори, които ще осигуряват осветление през тъмната част на денонощието.

Кметът на Ямбол Валентин Ревански съобщи в социалните мрежи, че строителните дейности са към своя край и площадката скоро ще бъде завършена.

"Още едно място, където децата ще могат да спортуват, да се забавляват и да развиват своите умения. Повече възможности за движение и игри на открито, защото активното детство е основа за здравословен живот!“, написа градоначалникът.

Новата зона ще допълни съществуващия парк за екстремни спортове, който също беше изграден от Община Ямбол с финансова подкрепа от спортното министерство. По този начин районът край Градския парк постепенно се оформя като пространство за различни спортни занимания на открито.

Паралелно с изграждането на спортната площадка започна и ремонт на пешеходния мост над река Тунджа, който води към района на бившата Бонбонена фабрика.

Парапетите на съоръжението вече са подменени, като предстои да бъде монтирано и ново осветление. Ремонтът включва също полагане на нова бетонна настилка.

От Община Ямбол предупреждават, че мостът ще бъде временно затворен за преминаване от 12 до 14 октомври заради строително-ремонтните дейности.

С реализирането на двата проекта градът ще получи както допълнителна спортна инфраструктура, така и обновен пешеходен достъп до района, в който се намират съоръженията за екстремни спортове и активен отдих.

#спортна зала в Ямбол #ямбол

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