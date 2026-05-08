Градът посреща колоездачния интерес с пъмп-трак писта, екстремен парк и трасета за планинско каране непосредствено преди Джиро д'Италия

Ямбол развива модерна велосипедна инфраструктура с над 18 км алеи и нови съоръжения
Ямбол утвърждава позициите си като един от активните центрове за развитие на колоезденето в България, предлагайки над 18 километра велоалеи, както и разнообразна инфраструктура за любители и професионалисти. Това съобщиха от Община Ямбол в рамките на инициативата, свързана с домакинството на страната ни на етапи от Джиро д’Италия през 2026 година.

Голяма част от велосипедната мрежа е изградена през последните пет години и включва ключови връзки между основни квартали, паркове и индустриални зони. Част от алеите са комбинирани с пешеходни пространства, като основните маршрути преминават през Линейния парк, Лесопарк "Боровец“ и по поречието на река Тунджа.

Сред най-новите проекти е велоалеята по улица "Милин камък“, завършена през април, както и трасето по улица "Руен“. Развитието на велосипедната инфраструктура продължава паралелно с основни ремонти на уличната мрежа, като акцентът е върху по-добрата градска мобилност и безопасността.

Освен стандартните велоалеи, Ямбол предлага и модерни съоръжения за алтернативни и екстремни спортове. През 2021 година в града беше изградена първата в България пъмп-трак писта, предназначена за BMX, скейтборд, тротинетки и маунтин байк. Година по-късно в Лесопарк „Боровец“ бяха създадени трасета за планинско колоездене, подходящи както за тренировки, така и за състезания.

През 2024 година беше открит и нов парк за екстремни спортове с площ над 1200 кв. м, оборудван със съвременни съоръжения. Благодарение на тази инфраструктура Ямбол вече е домакин на редица национални и международни прояви, включително състезания по крос-кънтри олимпик и турнира "XCO Challenge“.

Предстои и ново издание на "Ямбол Bike Cup“, както и провеждането на различни инициативи, насочени към популяризиране на колоезденето сред деца и любители, включително шампионати и масови велопоходи.

#Джиро д’Италия 2026 #ямбол

