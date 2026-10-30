Ян-Ленард Щруф стегна багажа на Новак Джокович в Базел

Германецът Ян-Ленард Щруф постигна една от най-големите победи в кариерата си, след като отстрани Новак Джокович с 6:7(4), 7:5, 7:6(5) на осминафиналите на турнира Swiss Indoors в Базел. Двубоят продължи два часа и 36 минути.

36-годишният германец поднесе сензация срещу сръбския тенисист, който има 102 титли на ниво ATP, и се класира за четвъртфиналите.

„Знаех, че трябва да рискувам. Това беше единственият начин да играя. Затова съм изключително щастлив. Последният сервис попадна точно в ъгъла, както много други топки днес. Знаех, че трябва да покажа най-добрия си тенис, за да имам шанс. В предишните осем мача той ме победи много лесно. Изключително съм доволен от представянето си“, заяви Щруф след срещата.

Германецът, който през тази година достигна първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем на „Уимбълдън“, заложи на агресивна игра и мощен сервис, с които не позволи на Джокович да наложи обичайния си ритъм.

Щруф записа 27 аса, включително при мачбола, и спаси всичките шест точки за пробив, пред които беше изправен. Преди тази среща Джокович беше спечелил всичките им осем двубоя, като бе загубил само един сет.

На четвъртфиналите германецът ще се изправи срещу португалеца Нуно Боржеш.

Загубата е сериозен удар по надеждите на Джокович да се класира за финалния турнир на ATP в Торино.

По-рано през деня испанецът Рафаел Ходар, който заема деветото място в годишната надпревара за класиране в Торино, също отпадна. Това даваше възможност на Джокович да го изпревари, ако спечели титлата в Базел.

След поражението сърбинът изостава на 319 точки от испанеца, а до финалния турнир остава само надпреварата от сериите „Мастърс“ в Париж.

Джокович дели с Роджър Федерер рекорда за най-много класирания за финалите на ATP - по 18 участия