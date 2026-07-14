Ян Зомер подписа с шампиона на Белгия

Вратарят Ян Зомер подписа договор за три години с белгийския шампион Брюж, обявиха официално от клуба във вторник.

37-годишният бивш национал на Швейцария с 94 мача за тима, изкара 10 години в Борусия Мьонхенгладбах, след което премина в Байерн Мюнхен през януари 2023, за да замени сериозно контузения Мануел Нойер.

Последните два сезона той защитава цветовете на Интер Милано, като стана шампион на страната и игра финал в Шампионската лига, загубен от Пари Сен Жермен, през 2025.

В Брюж той отново ще играе в Шампионската лига и ще замени белгиеца Симон Миньоле, който сложи край на кариерата си.