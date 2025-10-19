БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 03:52 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Испания

Поражение за българския тенисист в Кастейон.

Националът на България за купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Във втория си двубой за деня осмият в схемата Милев загуби от №7 Диего Барето Санчес (Испания) с 1:6, 4:6 за 85 минути на корта.

Националът успя да вземе само един гейм в първия сет, а във втората част пропиля преднина от 3:1 и след 4:6 приключи участието си.

Българинът изигра четири мача вчера и днес, тъй като лошото време обърка програмата на надпреварата, в които записа три успеха и едно поражение.

Милев за последно достигна до полуфиналите на сингъл на турнир от ITF в Куршумлийска Баня (Сърбия) през юли.

#Янаки Милев

Каспер Рууд триумфира с титлата в Стокхолм
Каспер Рууд триумфира с титлата в Стокхолм
Гледайте по БНТ 3 финалния тенис турнир за юноши до 18 г. с участието на Александър Василев
Чете се за: 00:45 мин.
Даниил Медведев спечели първа титла от 2023 г. след успех в Алмати
Чете се за: 01:30 мин.
Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Нинбо
Чете се за: 01:40 мин.
Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Кастейон (Испания)
Чете се за: 01:05 мин.
Лейла Фернандес спечели турнира в Осака
Чете се за: 01:02 мин.

Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
Чете се за: 03:52 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
