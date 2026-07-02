Янаки Милев продължава победния си ход и е четвъртфиналист в Скопие

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Скопие (Република Северна Македония) с награден фонд от 30 хиляди долара. Поставеният под номер 7 в схемата българин победи квалификанта Валентино Конте (Аржентина) със 7:6(4), 6:3 след два часа и 18 минути игра.

22-годишният Милев трябваше да премине през оспорван първи сет, който спечели след тайбрек. Българинът поведе с 6:2 точки и въпреки съпротивата на съперника затвори частта при 7:4.

Във втория сет Конте поведе с 3:2, но Милев отговори по впечатляващ начин, като спечели четири поредни гейма и сложи край на срещата.

На четвъртфиналите българският тенисист ще се изправи срещу третия поставен Себастиан Зоргер от Австрия.

В надпреварата на сингъл Никола Колячев отпадна след поражение от четвъртия поставен Владислав Орлов (Украйна) с 6:7(6), 4:6, а Максимилиан Борисов загуби от представителя на домакините Обрад Марковски с 6:7(2), 6:0, 3:6.

При двойките Никола Керемедчиев и Дейвид Симеонов достигнаха до четвъртфиналите след убедителен успех с 6:2, 6:1 над Георги Янкуловски и Дарко Колевски от Република Северна Македония. Срещите на Радослав и Васил Шандаров, както и на тандема Янаки Милев/Стефан Попович срещу Алекс Ганчев и Саша Маес, отново бяха прекъснати заради дъжд и за втори пореден ден не успяха да бъдат доиграни.