Янаки Милев с победа в три сета на старта на турнир в Любляна

Българският тенисист Янаки Милев се класира за втория кръг на единично на турнир на червени кортове в Любляна (Словения) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният състезател, който е поставен под номер 5 в схемата, надигра представителя на домакините Матич Димич с 6:1, 3:6, 6:2 за час и 49 минути.

Българинът започна силно, но претърпя спад във формата си във втората част, а опонентът му изравни общия резултат. Милев се съвзе бързо и в решаващия сет поведе с 4:1 гейма, след което успя да затвори срещата без да позволи сериозна интрига в него.

Така в следващия кръг Янаки Милев ще се изправи срещу Никлас Шел (Германия).