Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира в турския курорт Анталия

Спорт
янаки милев класира полуфиналите двойки тенис турнира турския курорт анталия
Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под №3 в схемата, победиха с 6:3, 6:2 Юта Кикучи (Япония) и Али Яздани (Иран). Срещата продължи 56 минути.

Лошото време сериозно обърка програмата на турнира, като по-късно днес Милев и Попович ще трябва да изиграят и полуфиналния си мач. В спор за място на финала българинът и сърбинът ще се изправят срещу румънците Раду Папое и Давид Йонел.

