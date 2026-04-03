Почина големият композитор Михаил Белчев
Янаки Милев ще спори за трофея на двойки на турнир в Италия

Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

янаки милев остана крачка титлата двойки турция
Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Филип Хенинг (Република Южна Африка), поставени под №4 в схемата, записаха категорична победа на полуфиналите с 6:2, 6:2 срещу представителите на домакините Пиетро Марино и Даниеле Рапанета. Двубоят продължи едва 56 минути.

Милев и Хенинг поведоха с 2:0 в началото на мача, допуснаха изравняване при 2:2, но след това наложиха пълен контрол и със серия от четири поредни гейма затвориха първия сет с 6:2. Във втората част те продължиха да диктуват темпото, реализираха два пробива и без проблеми стигнаха до крайния успех.

В спор за титлата Милев и Хенинг ще се изправят срещу Нилс Макдоналд (Германия) и Ерги Къркън (Турция).

Янаки Милев има шест спечелени титли на двойки от турнири на ITF при мъжете.

