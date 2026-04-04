Янаки Милев стана вицешампион на двойки на турнир в Италия

Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Филип Хенинг (Република Южна Африка), поставени под №4 в схемата, претърпяха поражение на финала от Нилс Макдоналд (Германия) и Ерги Къркън (Турция) с 1:6, 3:6. Срещата продължи 63 минути.

Двамата загубиха първите пет гейма в мача, след което и първия сет. Втората част вървеше равностойно до 3:3, но след това съперниците им взеха три поредни гейма и затвориха мача.

Янаки Милев има шест спечелени титли на двойки в кариерата си от турнири на ITF при мъжете.