БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Яница Динева и Анастасия Калева заминаха за Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Двете българки ще дебютират в модерния формат на надпреварата, която ще се проведе от 30 април до 3 май

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Яница Динева и Анастасия Калева отпътуваха за участие в Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, съобщиха от Българската федерация по художествена гимнастика. Надпреварата в азербайджанската столица ще се проведе от 30 април до 3 май и за трета поредна година събира елита в този все по-популярен и динамичен формат.

Двете състезателки ще представят България при жените, като за тях това ще бъде първо участие в подобен тип състезание. Форматът изисква бърза адаптация, стабилна психика и увереност в изпълненията, което го превръща в сериозно предизвикателство за всяка гимнастичка.

С отбора пътуват старши треньорът на националния тим индивидуално жени Бранимира Маркова и Филипа Филипова, които ще ръководят подготовката и представянето на българките в Баку.

При девойките България също ще има представителство, като страната ни ще бъде представена от три гимнастички.

#европейска купа по художествена гимнастика в Баку 2026 г #Яница Динева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ