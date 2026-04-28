Яница Динева и Анастасия Калева заминаха за Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Яница Динева и Анастасия Калева отпътуваха за участие в Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, съобщиха от Българската федерация по художествена гимнастика. Надпреварата в азербайджанската столица ще се проведе от 30 април до 3 май и за трета поредна година събира елита в този все по-популярен и динамичен формат.

Двете състезателки ще представят България при жените, като за тях това ще бъде първо участие в подобен тип състезание. Форматът изисква бърза адаптация, стабилна психика и увереност в изпълненията, което го превръща в сериозно предизвикателство за всяка гимнастичка.

С отбора пътуват старши треньорът на националния тим индивидуално жени Бранимира Маркова и Филипа Филипова, които ще ръководят подготовката и представянето на българките в Баку.

При девойките България също ще има представителство, като страната ни ще бъде представена от три гимнастички.